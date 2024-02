O texto começa assim: “O cadete - futuro oficial do Exército - ao ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, recebe uma miniatura da espada de Caxias, declarando solenemente: ‘recebo o sabre de Caxias como o próprio símbolo da honra militar’. Dentro dessa máxima é formado o oficial do Exército brasileiro”. O editoral destaca o culto a valores como honestidade, lealdade e amor à verdade. Na época, uma investigação concluiu que Bolsonaro e seu colega mentiram ao seu comandante. “Conscientemente (Bolsonaro e seu colega) faltaram com a verdade e macularam a dignidade militar”, diz o texto do Centro de Comunicação do Exército.

Depois disso, o caso subiu ao Supremo Tribunal Militar (STM) e o capitão safou-se apesar de laudos no processo atribuírem autoria a ele de croquis de bombas, como revelou mais tarde o jornalista Luiz Maklouf Carvalho no Estadão e em livro. Inocentado, ganhou de volta o direito de ser chamado de militar ainda que a decisão judicial tenha sido na contramão do que defendera o Ministério do Exército de então.

O salvo-conduto do STM deu a Bolsonaro álibi para voltar a ser recebido nos quarteis. Mas demorou um pouco até que a porta da frente lhe fosse aberta. Por anos, o capitão era só o parlamentar insignificante do baixo clero. Mas ganhou as ruas e as redes, virou um político pop e único com musculatura para derrotar o candidato petista em 2018.

Naquele ano, tinha chegado ao generalato uma geração que ouviu o capitão-deputado gritar por melhores soldos enquanto governo tucano de Fernando Henrique Cardoso arrochava as contas. O mesmo fora ao plenário defender a morte do então presidente, mas por conta da imunidade parlamentar e sua irrelevância política na época não foi punido.

Com Lula preso e o PT enlameado por denúncias de corrupção, Bolsonaro surfou direto para o Planalto. No final daquele 2018, num café organizado no comando da Força, um general e três coronéis chamaram alguns jornalistas para conversar. Entre biscoitinhos e café adoçado a gosto, queriam medir até onde a imprensa vinculava Bolsonaro, recém-eleito, às Forças Armadas.