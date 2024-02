No WhatsApp, Braga Netto escreve: “O Tomás foi no VB (general Villas Boas, ex-comandante do Exército)...E aí...acredite... ele deu uma mijada no VB e na Cida (mulher de Villas Boas)! Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções ‘sem noção’ que estão fazendo... na saída, ele resolveu abrir o jogo e falou mal de todo o ACE (Alto Comando do Exército). Principalmente do Theóphilo (general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira. que foi alvo de busca e apreensão na operação de hoje), do Barata. Parece até que ele é PT desde pequenininho...! Mostrou que ele tem que estar contra tudo que está acontecendo... inclusive contra o Arruda (general Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército) etc. Nunca valeu nada (Tomás)!! A ambição derrota o caráter dos fracos. Aliás...revela. Ele ainda meteu o pau no Paulo Sérgio (ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira), disse que ele tem que ficar quieto! A Cida ficou louca. Se retirou da sala pra não botar o artista pra fora! Na verdade, o VB tinha paixões discutíveis, Fernando (general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa) (...)”

As mensagens foram consideradas “não republicanas” e, de acordo com oficiais, neste momento, não há nem condições de medir o “tamanho do estrago”. Mas já se sabe que alguns militares passarão a ser pessoas “non gratas”, como o coronel Mauro Cid, que ainda contava com alguma boa vontade nos quartéis. E outras figuras que estão em postos relevantes e, certamente, perderão os cargos.