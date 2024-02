BRASÍLIA - No cargo há 15 dias, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enfrenta a sua primeira crise mudando drasticamente o perfil que o antecessor, Flávio Dino, imprimiu à frente da pasta. Em vez do embate com adversários do governo, articulação política nos bastidores junto a setores com os quais há arestas a serem aparadas. No lugar de manifestações públicas recorrentes e promessas em série, uma discrição que chegou a ser classificada por críticos como demora para reagir à fuga em Mossoró (RN).

O Palácio do Planalto vê no ministro, de “perfil discreto e diplomático”, um reforço na articulação política junto ao Congresso e na interlocução com o Poder Judiciário. O entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aposta no jeito conciliador de Lewandowski para ajudar a “desarmar bombas” que tenham ou não relação com a atividade fim do ministério. E também acredita que a capacidade técnica dele conduzirá o governo o mais rápido possível ao fim da crise na penitenciária sem alimentar divergências.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mudou a linha de atuação da Pasta Foto: Tom Costa / MJSP

PUBLICIDADE Apesar do discurso de “continuidade do trabalho”, o início da gestão Lewandowski já mudou o tom do Ministério da Justiça de Flávio Dino. O ex-ministro comentava assuntos variados, anunciava ações futuras pelas redes sociais, era assíduo no X (antigo Twitter) e acumulava atrito com adversários políticos do governo. A exposição rendeu críticas por promessas e ameaças não cumpridas. Um dos principais aliados de Jair Bolsonaro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) saiu em defesa de Lewandowski. Disse que o novo ministrou acabou de assumir a função e não faria sentido o Congresso convocá-lo para dar explicações, como deseja parte da oposição. “Culpá-lo e fazer política com a fuga dos presídios federais, convocando-o ao Congresso, só cria barulho”, disse.

Diante da inédita fuga de presídio federal, Lewandowski não correu em busca do protagonismo público. Autorizou o secretário responsável pela área, nomeado há menos de uma semana, a ser o primeiro a falar em nome da pasta. As medidas tomadas por Lewandowski apareceram em publicações do Diário Oficial e em nota oficial divulgada no site da pasta. Ele não tem perfil oficial no X.

Só no fim da tarde de quinta-feira, 15, ele compartilhou providências que foram e serão tomadas para desvendar os fatores que permitiram a fuga de dois presos faccionados do Comando Vermelho da Penitenciária Federal em Mossoró.

“Considero realmente que a fuga dos dois detentos é algo que não pode ser minimizada. É algo grave, mas é uma fuga que se deu em uma série de coincidências negativas, casos fortuitos e, infelizmente, facilitaram a fuga desses dois detentos. Embora preocupante, isso não afeta a segurança dos presídios federais”, disse, na primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo.

Publicidade

A movimentação política de Lewandowski

Antes de precisar lidar com a primeira crise, Lewandowski começou a gestão recebendo para reuniões setores de dentro e de fora do governo com os quais identificou motivos para promover conciliações. Recebeu o ministro da Defesa, José Múcio, e integrantes da cúpula das Forças Armadas. Entre os temas tratados, a crise no território indígena yanomami, em Roraima.

O ministro se mostrou solidário com as dificuldades logísticas e orçamentárias enfrentadas pelo Exército, que passou a concentrar críticas de setores governistas e acusações de uma suposta omissão proposital no enfrentamento ao garimpo e na ajuda humanitária aos povos isolados.

O PSOL, partido da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fez, em janeiro, uma resolução em que culpa a Defesa pelo que considera omissão no tratamento aos yanomamis. A conversa de Lewandowski com Múcio e militares passou pelo apoio à construção de um plano que envolva diferentes áreas do governo.

Lewandowski também trabalhou para reverter o mal-estar gerado com a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na cerimônia de troca de ministros da Justiça. O deputado pediu para ir a Lewandowski, mas o novo ministro foi ele mesmo bater à porta do alagoano, na Câmara.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O movimento de Lewandowski com Lira agradou a articulação política de Lula, sobretudo por ter ocorrido no momento em que o presidente da Câmara externava críticas ao Palácio. Os aliados do presidente apostam na “habilidade” e na “elegância” do ministro para ajudar o governo. Lewandowski e os principais auxiliares têm perfis mais discretos do que o dos antecessores, o que na avaliação de governistas permitirá o pleno exercício das habilidades conciliadoras do novo ministro sem o risco de parecer “deselegante” com a gestão anterior. O governo também considerou positiva a disposição de Lewandowski em manter ao menos sete integrantes da gestão Flavio Dino em postos-chave. Entre eles, Elias Vaz (PSB). De secretário de políticas penais foi deslocado para a secretaria de assuntos legislativos. O secretário foi um dos quatro integrantes da pasta que receberam a mulher de um traficante na sede do ministério, episódio que gerou uma das principais crises da gestão Dino.

Publicidade

A manutenção de Vaz apaziguou queixas do PSB sobre o desalojamento de membros da sigla. O partido tinha três secretárias, inclusive a executiva, e o próprio ministro. Lewandowski tinha do Planalto o aval para trocar os nomes que quisesse porque Lula não considerava a escolha de Dino como partidária.

Mesmo assim, o ministro fez o gesto ao partido e ressaltou nas poucas manifestações públicas até agora que pretende dar “continuidade ao brilhante trabalho desenvolvido por Flavio Dino e equipe”.

Publicidade

Além de ratificar a articulação política dos petistas no impeachment, Lewandowski tem um histórico de decisões favoráveis ao partido de Lula em julgamentos como os do mensalão e da Lava Jato.