Governador do RJ demite tenente envolvido em morte da juíza Patrícia Acioli

A demissão, que só poderia ser determinada por Castro, já que Lopez era oficial na época do crime, foi publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 15. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirma que o tenente é um dos mentores da execução, mas ele nega participação no crime.

Ao todo, 11 militares foram condenados pelo assassinato da magistrada que, por decisão do então presidente do Tribunal de Justiça do Rio Luiz Zveiter, estava sem escolta oficial.