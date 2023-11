Governo de SC faz lista de livros proibidos e manda tirar de circulação; veja as obras

BRASÍLIA - O governo de Santa Catarina elaborou uma lista de livros que devem ser banidos das escolas do Estado. Fazem parte da relação de obras proscritas um best seller de Stephen King, ‘It: A Coisa’, e a obra futurista de Anthony Burgess ‘Laranja Mecânica’, que deu origem ao filme de mesmo nome do cineasta Stanley Kubrick.

A lista dos proibidos inclui ainda ‘O Diário do Diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo’, que narra detalhes sobre Adolf Hitler e o Terceiro Reich. Os títulos ‘Os 13 Porquês’, que gira em torno das consequências do suicídio, e ‘A Química Entre Nós’, que fala sobre amor e sexo a partir dos olhares da psicologia e da neurociência, também foram censurados pela Secretaria de Educação de Santa Catarina.

O governo de Santa Catarina distribuiu um ofício circular nessa terça-feira, 7, determinando a retirada dos livros da rede estadual de educação. No total, nove livros foram listados. Confira os títulos:

> A química entre nós (Larry Young e Brian Alexander)

> Coração Satânico (William Hjortsberg)

> Donie Darko (Richard Kelly)

> Ed Lorraine Warren: demonologistas - arquivo sobrenaturais (Gerald Brittle)

> Exorcismo (Thomas B. Allen)

> It: A coisa (Stephen King)

> Laranja Mecânica (Anthony Burgess)

> Os 13 Porquês (Jay Ascher)

> O diário do diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo (Robert K. Wittman e David Kinney)

“Determinamos que as obras listadas sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar. Em breve enviaremos novas orientações”, diz o ofício. O documento é assinado pelo supervisor regional da Educação, Waldemar Ronssem Júnior, e pela integradora Regional de Educação, Anelise dos Santos de Medeiros.

Procurada na noite dessa quarta-feira, 8, a Secretaria de Educação não se manifestou.

