‘Governo e PT são cúmplices de Maduro’, diz governador Ronaldo Caiado sobre crise na Venezuela

Segundo o governador, a “conivência” de Lula com o ditador venezuelano terá um “custo enorme” ao governo. “Hoje, todo mundo tem consciência de que o governo e o PT são cúmplices, coniventes, parceiros e aliados de Maduro”, diz Caiado. “[O posicionamento do governo] é um atestado de identidade com a Venezuela, e isso vai custar muito caro.”

Sem conseguir vislumbrar uma saída para a crise na Venezuela, o governo Lula tem avaliado ações diplomáticas para promover o diálogo entre Maduro e a oposição. Como mostrou a Coluna do Estadão, o próprio governo já duvida do acesso às atas do pleito e reconhece que, com o passar do tempo, diminui a chance de os dados serem divulgados.