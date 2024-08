Brasil já duvida de acesso a atas na Venezuela, mas vê erro em ‘autoproclamação’ de González

Alguns pontos embasam a análise internamente. Um deles é de que, ao adotar essa postura, Gonzáles deu munição para o atual regime agir contra ele. O Ministério Público da Venezuela, por exemplo, anunciou a abertura de uma investigação penal contra o opositor e Maria Corina Machado.

Outro fator é que o gesto ecoa uma situação que os venezuelanos viveram no passado. Após eleições contestadas em 2019, o opositor Juan Guaidó adotou a condição de autodeclarado presidente, e tentou assumir funções do governo Maduro, sobretudo no exterior, nomeando embaixadores, e foi reconhecido por Brasil, Estados Unidos e mais 50 países. Mas isso em nada contribuiu para livrar a população do país vizinho da ditadura de Nicolás Maduro.

Nos últimos dias, os diplomatas conversavam sobre o temor de um “Guaidó 2″. Ressaltavam que o apoio do Brasil a ele “foi um desastre” e não ajudou na situação política interna. Ao contrário disso, apenas consolidou a narrativa conspiratória de Maduro.

Até o final de semana, integrantes do Itamaraty elogiavam a cautela de González, que vinha exigindo a divulgação dos boletins de urna para, só então, haver anúncio do resultado e endosso das demais nações. A decisão do opositor, nesta segunda, causou uma certa surpresa. E a expectativa no governo brasileiro e de que o chanceler Mauro Vieira consiga construir uma saída juntamente com outros países, como México e Colômbia.