Governo define reajustes para PF e PRF e salários chegam a R$ 41 mil; veja valores

O governo federal assinou o acordo para reajuste de seis carreiras da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última quinta-feira, 28. O aumento chega a 27% para algumas das classes e deve ocorrer de forma escalonada, ao longo dos próximos três anos, em agosto de 2024, maio de 2025 e maio de 2026. A recomposição de salários foi oficializada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O acordo contempla as seguintes carreiras:

Delegado da PF;

Perito criminal federal;

Agente da PF;

Escrivão da PF;

Papiloscopista da PF;

Policial rodoviário federal

Foram formalizados três acordos, já que as mudanças atingem carreiras distintas. Veja a seguir os valores acordados:

Sede da Polícia Federal em Brasília. Foto: Dida Sampio/Estadão

Delegados e peritos da Polícia Federal: R$ 27.831,70 (terceira classe); R$ 30.869,46 (segunda classe), R$ 35.377,35 (primeira classe) e R$ 41.350 (classe especial);

Escrivães, agentes e papiloscopistas da Polícia Federal: R$ 13.900,54 (terceira classe) e R$ 20.940,36 (classe especial).

Policial rodoviário federal: R$ 11.114,60 (início de carreira) e R$ 18.583,31 (topo de carreira).

Os protestos por melhores salários vinham desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As entidades ameaçavam fazer greves para que as reivindicações por melhores salários fossem atendidas e mobilizações foram realizadas em outubro, cobrando a reestruturação salarial das carreiras ao governo Lula. O governo diz que a negociação com os policiais penais segue em andamento. Os servidores administrativos não foram contemplados com a reforma.