Grupos empresariais buscam diálogo com Lula e Bolsonaro; saiba quais são e o que fazem

No mesmo dia em que será realizado ato em defesa da democracia, organizado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, dia 11 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reunirá com empresários ligados ao grupo Esfera Brasil em São Paulo. O grupo também procurou se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aguarda agenda.

O Derrubando Muros é outro grupo que quer se encontrar com presidenciáveis, exceto o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). O grupo apoia a carta em defesa da democracia e, individualmente, vários membros já assinaram o manifesto, afirma o coordenador da iniciativa, Jose Cesar Martins.

Fazem parte do Derrubando Muros os empresários Horácio Lafer Piva, da Klabin, José Olympio Pereira, do banco Credit Suisse, além do ex-presidente do Banco Central do Brasil Arminio Fraga, a economista Elena Landau, o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

Lula (PT), Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) já sinalizaram que pretendem participar das reuniões, mas ainda não há datas definidas. A ideia é de que aconteçam durante o mês de agosto e com transmissão pública.

Segundo Yacoff Sarkovas, que também integra a iniciativa, serão convidados apenas candidatos do campo democrático e Bolsonaro “não habita este território”. Afirmando ser “apartidário” e “diverso”, o Derrubando Muros diz batalhar para um Brasil mais justo, conciliado com progresso e em equilíbrio com o meio ambiente.

Esfera Brasil

Presidido pelo empresário João Carlos Camargo, o Esfera Brasil se intitula como um grupo independente apartidário criado para “engajar líderes” e “fomentar” o pensamento e diálogo sobre o Brasil. Camargo é um dos sócios do grupo 89 investimentos, e das rádios Alpha FM, BandNews, Nativa e 89 FM.

O Esfera Brasil tem feito encontros com outras lideranças políticas. No dia 30 de junho, recebeu o candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT) em encontro na casa dos advogados Anne e Nelson Wilians. Na ocasião, estiveram presentes o deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP), o advogado Marco Aurélio de Carvalho, o empresário Ricardo Roldão, além dos advogados Pierpaolo Cruz Bottini, Alberto Zacharias Toron, Cristiano Zanin Martins, Eduardo Chad e Heleno Torres.

O empresário Abilio Diniz, da BRF, e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, em reunião realizada na casa do presidente do Esfera Brasil, João Carlos Camargo, em maio deste ano

Ato em defesa da democracia

Marcado para o dia 11 de agosto no Pátio das Arcadas, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, o ato reunirá entidades e representantes da sociedade civil em defesa do Estado Democrático de Direito. O movimento organiza a leitura da “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”. Lançada na terça-feira, 26, a carta representa um “amplo apoio” pelo respeito ao resultado das eleições de outubro e ao processo eleitoral no país.

O documento tem ganhado assinaturas de peso nas áreas jurídica, empresarial e financeira do País. O texto circula desde a semana passada e, em um tom duro, defende o sistema eleitoral e o respeito ao resultado das eleições de outubro.