Haddad diz que Lula saberá operar na política aumento da extrema direita no País e no mundo

“Eu vejo ali uma pessoa com grande habilidade política, grande capacidade de diálogo, respeita a divergência, é uma pessoa que sabe construir projetos. Eu tenho muita confiança que ele vai saber operar na política e eu vejo nele uma preocupação reiterada com o crescimento do extremismo no Brasil e no mundo. Ele fala muito disso, de que nós temos que ser mais fortes, isso não pode acontecer. Nós temos que defender a democracia”, disse.

Questionado sobre a eleição das mesas diretoras de Câmara e Senado, Haddad disse que o clima no Congresso é bom e que ele tem contato com todos os parlamentares, incluindo os que disputam os cargos de comando.