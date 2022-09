Haddad e Tarcísio nacionalizam debate na Globo e isolam Rodrigo Garcia

O último debate entre os candidatos ao governo de São Paulo antes do primeiro turno das eleições é marcado por uma disputada entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto. Ao reforçar a polarização nacional que marca a disputa pela Presidência, a dupla isolou Rodrigo Garcia (PSDB). Pesquisa Ipec divulgada nesta, terça-feira, 27, mostrou que Tarcísio se descolou de Garcia, que até então vinha num crescimento nas pesquisas.

“Vocês estão vendo a briga política aqui instalada. Um pendura no Lula, outro pendura no Bolsonaro e ninguém pensa em São Paulo”, disse o atual governador após Haddad e Tarcísio isolarem o candidato tucano no primeiro bloco do debate.

Rodrigo Garcia sobre Tarcísio e Haddad: “Um pendura no Lula, outro no Bolsonaro, ninguém pensa em São Paulo.” #DebateNaGlobo #eleicoes2022 pic.twitter.com/F8GEyqe3Fv — Estadão 🗞️ (@Estadao) September 28, 2022

“As maldades foram feitas pelos governos de Doria e Garcia, que fecharam igrejas, fecharam escola, deixaram salas de aula sem professor. O governo Bolsonaro ao contrário, cuidou das pessoas”, afirmou o candidato do Republicanos, quando perguntado por Haddad sobre o fato de ser o único candidato que defende abertamente o presidente Jair Bolsonaro.

“Você é o único dos cinco candidatos que defende o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro agiu mal na pandemia, sobretudo com a vacina. O governo Bolsonaro age mal com os programas sociais, corta Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, merenda escolar”, afirmou o petista, que destacou a necessidade de cooperação entre os governos federal e estadual, citando a briga política entre o ex-governador João Doria e Bolsonaro.

Nesta terça, nova rodada de pesquisa Ipec apontou que Haddad segue na liderança para o governo de São Paulo, com 34% das intenções de voto, seguido de Tarcísio, com 24%, e Garcia, com 19%.

