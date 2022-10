Hamilton Mourão, do Republicanos, é eleito senador pelo Rio Grande do Sul

Hamilton Mourão, do Republicanos, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul neste domingo (2). Com 100% das urnas apuradas, o candidato recebeu 2.593.294 votos, o que representa 44,11% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Olívio Dutra, com 2.225.458 votos. Em 2022, no entanto, o RS elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Votos dos candidatos ao Senado no Rio Grande do Sul:

Hamilton Mourão (Republicanos): 2.593.294 votos (44,11%)

(Republicanos): 2.593.294 votos (44,11%) Olívio Dutra (PT): 2.225.458 votos (37,85%)

(PT): 2.225.458 votos (37,85%) Ana Amélia Lemos (PDT): 966.450 votos (16,44%)

(PDT): 966.450 votos (16,44%) Professor Nado (Avante): 33.923 votos (0,58%)

(Avante): 33.923 votos (0,58%) Sanny Figueiredo (PSB): 31.613 votos (0,54%)

(PSB): 31.613 votos (0,54%) Maristela Zanotto (PSC): 17.292 votos (0,29%)

(PSC): 17.292 votos (0,29%) Fabiana Sanguiné (PSTU): 9.353 votos (0,16%)

(PSTU): 9.353 votos (0,16%) Paulo Rosa (DC): 2.077 votos (0,04%)

(DC): 2.077 votos (0,04%) Brancos : 527.127 votos (7,65%)

: 527.127 votos (7,65%) Nulos : 476.754 votos (6,93%)

: 476.754 votos (6,93%) Abstenções: 1.698.759 votos (19,79%)

