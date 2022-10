RS: Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite vão disputar eleição para governador no segundo turno

Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, vão disputar o governo do Rio Grande do Sul no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 2. Nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 99,94% das urnas apuradas, às 22h10, Onyx Lorenzoni recebeu 2.378.550 votos, o que representa 37,52% dos votos válidos. Eduardo Leite obteve 1.699.003 dos votos, o que representa 26,8%.

Onyx Lorenzoni é ex-ministro do atual governo de Jair Bolsonaro. Já Eduardo Leite é ex-governador do RS.

