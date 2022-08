Helio de La Peña: ‘Que passem a falar não só às torcidas organizadas, mas à população’; assista

A terceira edição do vodcast “Eleição na Mesa”, do Estadão e da Rádio Eldorado, teve o humorista Helio de La Peña como convidado para avaliar o cenário da campanha eleitoral neste início de agosto. De olho no debate político e nos limites do humor frente à polarização, Helio lamentou que as redes sociais não deem mais espaço ao contraditório e a mudanças de pontos de vista. Para ele, a campanha de 2022 vem acentuando extremismos como em disputas presidenciais anteriores no Brasil.

“Eu espero que os candidatos passem a falar não apenas pras suas torcidas organizadas, mas à população como um todo”, disse o humorista, um dos roteiristas de programas como TV Pirata e Casseta e Planeta na TV Globo.

Eleição na Mesa #3, com Helio de La Peña, Beatriz Bullla, Eduardo Kattah e Felipe Moura Brasil. Foto: Estadão/Facebook

Com apresentação de Beatriz Bulla e análises de Eduardo Kattah e Felipe Moura Brasil, o programa desta segunda-feira também destacou as “cartas pela democracia” anunciadas pela Faculdade de Direito da USP e pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Desgastes

Moura Brasil frisou que os primeiros eventos de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) vêm sendo voltados ao eleitorado feminino e evangélico. Já a chapa Lula-Alckmin (PT-PSB) vem tentando se aproximar do agronegócio, tradicional reduto da direita.

“A gente vê Bolsonaro tentando reduzir o desgaste com o eleitorado feminino e evangélico, apelando até a um maniqueísmo, à ‘luta do bem contra o mal’. E Lula tentando reduzir o desgaste com o agronegócio, usando pra isso Geraldo Alckmin”, disse o colunista do Estadão. Ele também ressaltou que o marqueteiro de campanha de Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado nas pesquisas para presidente, é o publicitário João Santana, responsável por campanhas que elegeram os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (PT). No quarto lugar nos levantamentos mais recentes, Simone Tebet (MDB) acaba de anunciar como vice em sua chapa a senadora Mara Gabrilli (PSDB), ainda pouco conhecida no cenário nacional.

As convenções partidárias encerradas na última sexta-feira, 5 de agosto, definiram 11 candidatos à Presidência em 2022, mas os partidos, federações e coligações ainda têm até o dia 15 deste mês para requerer registros de candidatos à Justiça Eleitoral. O horário eleitoral gratuito em emissoras de rádio e televisão abertas começa a ser transmitido em 26 de agosto, como destacou o editor-coordenador do Núcleo de Política do Estadão, Eduardo Kattah.

A corrida eleitoral para governador em São Paulo e no Rio de Janeiro, os debates do final de semana e os limites do humor durante a campanha também entraram na pauta da edição desta segunda.

O programa teve a repórter de Política Beatriz Bulla na apresentação. Na próxima semana, a repórter Adriana Ferraz deve assumir a bancada do Eleição na Mesa, com o retorno da colunista Eliane Cantanhêde ao debate. O vodcast é transmitido em vídeo ao vivo às 11h das segundas-feiras nas redes sociais do Estadão e Eldorado. Em áudio, o programa fica disponível logo após a transmissão nos principais tocadores de podcast.