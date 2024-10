Vice-prefeito do Republicanos e vereador do PT fazem 1ª disputa de 2º turno da história de Sumaré

Henrique é o atual vice-prefeito da cidade e já foi titular de cinco secretarias diferentes na prefeitura. Seu adversário, vereador na cidade, chegou a ser presidente da Câmara Municipal entre 2019 e 2022 e tem histórico de atuação em movimentos sociais.

O primeiro turno terminou com Henrique à frente, com 44,4% dos votos. Souza obteve 31,5% da preferência do eleitorado de Sumaré e garantiu vaga no segundo turno. Eder Dalben (Cidadania), com 16,9%, Toninho Mineiro (Mobiliza), com 4,6%, e Ana Cléia (Rede), com 2,5%, vieram na sequência.