Imagens inéditas revelam que autor do atentado ao STF quase atingiu pessoas que deixavam o prédio

BRASÍLIA - Imagens inéditas, reveladas pelo programa “Fantástico” da TV Globo na noite deste domingo, 17, mostram que Francisco Wanderley Luiz, autor do ataque contra o Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, quase atingiu um grupo de pessoas em uma das explosões que provocou em frente ao prédio.

Nas gravações disponibilizadas até então, era possível ver que um segurança abordou o autor do ataque, também conhecido como Tiü França, antes de ele arremessar duas bombas contra o STF e, em seguida, se explodir na Praça dos Três Poderes.

Imagens do STF revelam que Tiü França quase atingiu pessoas que saíam do prédio Foto: Reprodução/ TV Globo

O novo ângulo de vídeos disponibilizados pelo Supremo mostra que um grupo de funcionários e seguranças que deixava o STF após a sessão quase foi atingido pela segunda bomba arremessada. Houve correria, e as pessoas retornaram para dentro do prédio. O sistema de monitoramento de segurança do STF, instalado depois do 8 de Janeiro, composto de mais de 400 câmeras capazes de identificar ameaças, emitiu um alerta com a chegada de Tiü França, segundo a TV Globo.

Marcelo Schettini, secretário de Segurança do Supremo, afirmou que o tipo de vestimento e a forma com que Tiü França se portava levantaram suspeita do sistema. Debaixo de chuva, à noite, ele chegou a se abaixar e mexer em sua mochila.

O corpo de Tiü França passou toda a noite na Praça dos Três Poderes. Um robô desarmador de bombas foi o primeiro a chegar ao cadáver, para retirar o dispositivo usado para acionar os explosivos.

O criminoso espalhou outras bombas pela região, além de uma espécie de emboscada na quitinete que alugou na Ceilândia, periferia do Distrito Federal. Ele deixou um explosivo na gaveta do imóvel, que provocou uma forte explosão quando um robô antibombas foi usado para abrir o compartimento. Para a Polícia Federal, Tiü França premeditou o ato ao montar uma armadilha para agentes que fariam a perícia no imóvel.