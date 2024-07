Incêndio atinge prédio da OAB em Brasília; bombeiros atuam para controlar chamas

BRASÍLIA — O edifício-sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizado em Brasília, ficou em chamas neste sábado, 27. O fogo atingiu o terceiro andar, que abriga o plenário da OAB. Segundo nota publicada pelo órgão, havia cinco pessoas no prédio. Todos foram resgatados sem incidentes graves. Uma pessoa teve ferimentos no pé e outras duas pessoas foram hospitalizadas por terem inalado a fumaça.

Ainda de acordo com a OAB, a brigada de incêndio do conselho iniciou os trabalhos de contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros. A área em que ocorreu o incêndio passava por obras de melhoria. A causa ainda será apurada.

Fogo atingiu terceiro andar do prédio da OAB, em Brasília. Foto: Divulgação/OAB

“Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio”, disse o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.