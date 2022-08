Pesquisa Ipec: Ibaneis tem vantagem de quase 30 pontos no DF

Pesquisa do instituto Ipec divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra o governador Ibaneis Rocha (MDB) com 38% das intenções de voto para a reeleição no Distrito Federal. Ele é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e lidera a disputa com vantagem expressiva. O segundo colocado, Paulo Octávio (PSD), tem 9%, e a terceira, Leila do Vôlei (PDT), 8%.

Outros candidatos pontuaram 5% ou menos. Izalci (PSDB) tem 5%; Leandro Grass (PV), 4%; Rafael Parente (PSB), 3%; Keka Bagno (PSOL), 2%; e Lucas Salles (DC), 1%.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ao lado do presidente Jair Bolsonaro, na inauguração dos Residenciais Crixá IV e V, em São Sebastião (DF).

No plano nacional, o levantamento mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na corrida presidencial, com 44% da preferência, ante 32% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) tem 6%; Simone Tebet (MDB), 2%; e Vera Lúcia (PSTU), 1%.

A pesquisa consultou 1,2 mil eleitores pessoalmente entre 12 e 14 de agosto. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Os códigos de registro na Justiça Eleitoral são BR‐07937/2022 e DF‐02251/2022.