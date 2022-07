Isolado, Ciro Gomes lança candidatura à Presidência com ataques a Bolsonaro e Lula

BRASÍLIA – Com ataques ao presidente Jair Bolsonaro e ao petista Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi oficializado nesta quarta-feira, 20, como candidato do partido ao Palácio do Planalto. A convenção, na sede do nacional do partido, em Brasília, foi a primeira entre os presidenciáveis. A decisão foi tomada por unanimidade.

Leia também PDT, PT e PL fazem convenções; Lula e Bolsonaro buscam origens

Ao anunciar sua candidatura, Ciro disse que Bolsonaro e Lula querem patrocinar uma disputa polarizada, mas não têm proposta para resolver os problemas do País. “Bolsonaro é produto do povo magoado com a ladroeira do PT. A esquerda e a direita de goela foram incapazes de produzir uma saída para o Brasil”, disse. Segundo ele, os dois políticos transformam a campanha numa disputa pessoal se esquecendo os brasileiros.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Esta será a quarta tentativa do ex-governador do Ceará de chegar à Presidência da República. Sem ter conseguido até agora o apoio de nenhuma outra legenda, Ciro tenta romper a polarização da política nacional entre Bolsonaro e Lula, que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto.

PDT lança candidatura de Ciro Gomes em Brasília; ex-ministro não tem apoio de nenhuma outra legenda Foto: Reprodução

No levantamento mais recente do Datafolha, divulgado em 23 de junho, Ciro aparece com 8%, em terceiro lugar, atrás de Bolsonaro (28%) e Lula (47%). No primeiro turno da eleição de 2018 ao Planalto, o ex-ministro obteve 12,47% dos votos e ficou na terceira colocação.

Ciro Gomes tem usado as redes sociais para difundir sua campanha com críticas a Bolsonaro e Lula Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

O ato político contou com a participação do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, do líder do PDT na Câmara, André Figueiredo (CE), da senadora e pré-candidata ao governo do Distrito Federal, Leila Barros, do ex-ministros Aldo Rebelo e Miro Teixeira e do presidente do partido em São Paulo, Antônio Neto, que vai concorrer a uma vaga na Câmara.

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, escolhido pelo PDT para concorrer ao governo do Ceará, também foi à convenção. A decisão do partido de apoiar Cláudio levou o PT a romper a aliança com os pedetistas no Estado. A legenda de Lula defendia a reeleição da governadora Izolda Cela (PDT) e agora decidiu, em conjunto com MDB e Progressistas, lançar outra candidatura a governador para rivalizar com o PDT. O nome apoiado pelo PT ao Estado ainda não foi definido.

Apesar da decisão de lançar Ciro à Presidência, diversos candidatos do PDT nos Estados tentam associar suas campanhas com a de Lula. Exemplos disso são o senador Weverton Rocha (MA), o ex-prefeito de Niterói (RJ) Rodrigo Neves, ambos pré-candidatos a governador, e o ex-prefeito de Natal (RN) Carlos Eduardo, pré-candidato ao Senado. Os três estavam presentes na convenção nacional do partido. Antes de anunciar o resultado que sacramentou a candidatura de Ciro, Carlos Lupi negou haver dissidências. “As aves de rapina vão cultivar traição em muito terreno, aqui não”, declarou.

Histórico

Com 64 anos, Ciro tem um histórico de posicionamentos à esquerda, já foi próximo ao PT, mas rompeu com o partido e concentra suas críticas tanto em Bolsonaro, quanto em Lula. Nascido em Pindamonhangaba (SP), mudou-se ainda criança para Sobral (CE). No Estado nordestino, foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza e governador.

Em 1994, como ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, participou da consolidação do Plano Real, que acabou com a hiperinflação no País. No primeiro governo Lula, atuou como ministro da Integração Nacional, de 2003 a 2006. Depois, foi deputado federal. Além da candidatura ao Planalto em 2018, tentou chegar à Presidência em 1998 e 2002.

Como o PDT ainda não fechou acordo com outro partido para a corrida pelo Planalto, a definição sobre quem ocupará a vice deve ficar para depois da convenção. A tendência, de acordo com uma fonte do partido, é uma “solução caseira”, como em 2018, quando a senadora Kátia Abreu (PP-TO), então no PDT, concorreu ao lado de Ciro. Até o momento, as cotadas para ocupar o posto nesta eleição são a senadora Leila Barros e a ex-reitora da USP Suely Vilela.

Quatro anos atrás, Ciro recebeu apoio somente do Avante, que neste ano deve lançar o deputado André Janones (MG) ao Planalto. “O partido não tem muitas opções”, disse a fonte, ao ressaltar que o PDT não fechou nenhuma federação partidária. Nas federações, que passam a valer a partir desta eleição, as legendas devem caminhar juntas por pelo menos quatro anos, mas mantêm suas próprias siglas e identidades.

Em entrevistas recentes, Ciro defendeu o fim da reeleição para presidente e a criação de uma renda mínima no País. O ex-governador também já falou em acabar com o teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior -, taxar grandes fortunas, tributar lucros e dividendos e revisar a reforma trabalhista de 2017.