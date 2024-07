Depois de 33 anos de conversa, de mesas-redondas e de negociações de alto, médio e baixo nível, tudo o que o Mercosul conseguiu produzir de prático até hoje foi a troca da placa dos carros e um novo passaporte onde está escrito: “Mercosul”. Ninguém, em nenhum dos quatro países-membros, estava sentindo necessidade de tirar uma chapa de carro diferente. Também não se conseguiu descobrir até agora qual a vantagem de ter um passaporte dizendo que você, além de brasileiro, é do “Mercosul”. E daí? Continuamos sendo todos do Terceiro Mundo, e não há Celso Amorim que possa resolver isso, nem a política externa “altiva” que existe na imaginação do presidente Lula. Fora essas bobagens, e pouco mais, o Mercosul não fez nada do que deveria ter feito: criar um mercado efetivamente comum entre os países-membros, com racionalidade de tarifas, liberdade econômica e chance de agir como um bloco comercial de verdade diante do mundo.

É pouco mais, no fim das contas, do que uma contrafação clássica de país subdesenvolvido que se mete a copiar país desenvolvido. Copiam os carimbos que acham bonitos, mas não querem copiar nada do que é indispensável para sair do subdesenvolvimento. O resultado é que uns tem o Mercado Comum Europeu – com moeda única, progresso, comércio mútuo sem imposto de importação. Outros tem o Mercosul. O Itamaraty e a religião do “Sul Global” ficam doentes quando são apresentados a esse tipo de fato. Seu argumento básico é que as exportações brasileiras para os sócios de Mercosul aumentaram muito da fundação da entidade, em 1991, até hoje. Não é um argumento. Em 1991, o total das exportações do Brasil para o mundo foi de 9,5 bilhões de dólares – isso mesmo, menos de 10 bilhões. No ano passado o Brasil exportou 340 bilhões, ou 35 vezes mais. Quer dizer: seria mesmo impossível não vender mais para o Mercosul – ou para a Cochinchina. A última palhaçada é a inclusão da Bolívia no grupo. Como alguma coisa pode melhorar com a Bolívia? Não pode.