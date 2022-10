Jaime Bagattoli, do PL, é eleito senador por Rondônia

Jaime Bagattoli, do PL, foi eleito senador pelo Rondônia neste domingo (2). Com 100% das urnas apuradas, o candidato recebeu 293.488 votos, o que representa 35,8% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Mariana Carvalho, com 263.559 votos. Em 2022, no entanto, Rondônia elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Votos dos candidatos ao Senado no Rondônia

Jaime Bagattoli (PL): 293.488 votos (35,8%)

Mariana Carvalho (Republicanos): 263.559 votos (32,15%)

Jaqueline Cassol (PP): 104.020 votos (12,69%)

Expedito Junior (PSD): 83.946 votos (10,24%)

Acir Gurgacz (PDT): 63.300 votos (7,72%)

Pastor Josinelio (PMB): 7.617 votos (0,93%)

Brancos : 49.421 votos (5,33%)

Nulos : 56.624 votos (6,12%)

Abstenções: 303.025 votos (24,66%)

