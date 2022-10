RO: Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogerio vão disputar eleição para governador no segundo turno

Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL, vão disputar o governo de Rondônia no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo, 2. Nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 97,88%, das urnas apuradas, às 20h23, Coronel Marcos Rocha, recebeu 323.483 votos, o que representa 38,99% dos votos válidos. Marcos Rogério obteve 306.253 dos votos, o que representa 36,91%.

Coronel Marcos Rocha é o atual governador de Rondônia. Já Marcos Rogério é senador.

Veja os votos para cada candidato a governador em Rondônia: