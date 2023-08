Janja reage a meme que critica decisões de Zanin: ‘tem um tantinho de trágico’

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, reagiu a um meme publicado em uma rede social que criticava recentes decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. Votos do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Corte têm sido alvo de críticas da militância petista e agradado a opositores do governo.

Neste sábado, 26, o perfil de André Garça, na rede social X (antigo Twitter), publicou um vídeo-meme no qual Cristiano Zanin aparece embaçado. Em seguida, as imagens mostram Janja limpando seus óculos. Assim que ela os coloca, surge a imagem do ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte.

Na primeira reação ao meme, Janja publicou um emoji de uma mulher com a mão no rosto. Um internauta identificado como Glauco Von Ness reagiu, afirmando que a primeira-dama não havia gostado da publicação. “Nós, os brasileiros, não gostamos nada da indicação do Zanin pelo @LulaOficial. A Janja que é progressista não tem tanta influência assim sobre o conservador do Lula. Diversidade passa longe de sua meta!”, afirmou Von Ness.

Garça, então, respondeu que estava “detestando todos os posicionamentos conservadores do Zanin”. Janja voltou a comentar em seguida. “O meme é engraçado mas também tem um tantinho de trágico”, disse a primeira-dama.

Lula ainda não comentou publicamente os votos de Cristiano Zanin, seu indicado ao Supremo. O ministro do Corte máxima tem se posicionado contra temas considerados progressistas e causas sociais, como a descriminalização das drogas e a equiparação de atos de homofobia e transfobia a crimes de injúria racial.

Publicamente, parlamentares do PT silenciam, apesar de críticas nos corredores do Congresso e nos grupos de aplicativos de mensagens. Em entrevista ao Estadão, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), minimizou as reações e disse que é “muito cedo para fazer uma avaliação” do perfil do novo ministro e defendeu a atuação do magistrado. “Tenho plena confiança que ele será um excelente ministro.”

Por outro lado, lideranças da direita se dizem surpresas positivamente com a atuação do novo ministro da Suprema Corte. “Essa decisão das drogas e da homofobia veio bem na esteira do que ele (Zanin) havia falado que são suas convicções morais”, disse o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), integrante da Frente Parlamentar Evangélica, em referência à conversa com Zanin antes da apreciação do nome dele pelo Senado. “Se continuar da mesma forma, vai ser um ministro do STF com perfil de valores morais adequado ao padrão católico.”

Antes da sabatina que chancelou a indicação do presidente, Zanin se reuniu com membros da bancada evangélica. Na ocasião, ele defendeu que o STF não deveria legislar sobre assuntos como aborto e drogas. O ministro conquistou o apoio da bancada e arrancou elogios da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que foi ministra de Jair Bolsonaro. Depois de almoçar com Zanin, ela disse que “gostou muito” do advogado.