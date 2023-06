Damares diz que ‘gostou muito’ de Zanin e vai repensar voto para o STF

A senadora bolsonarista Damares Alves (Republicanos-DF), que chegou a manifestar voto contrário ao advogado Cristiano Zanin para Supremo Tribunal Federal (STF), agora diz que vai repensar a posição sobre o indicado do presidente Lula (PT). À Coluna, ela afirmou que “gostou muito de Zanin”.

Os dois estiveram juntos durante almoço promovido pelo deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), nesta quarta (14), com deputados e senadores da bancada evangélica das duas Casas. Como mostrou a Coluna, Cezinha se tornou um interlocutor de Zanin no Congresso.

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Foto: Edilson Rodrigues/Agência - 30/05/2023

Damares ficou satisfeita pelo fato de Zanin ter se mostrado disposto a ouvi-la mesmo após sua manifestação de voto contrário. Na conversa, os dois descobriram semelhanças, como o fato de o advogado ser de Piracicaba (SP). A senadora tem parentes que são da mesma região.

Segundo relatos, a ex-ministra também fez um apelo para que Zanin seja “o representante das crianças no STF”. Para os integrantes da bancada evangélica, Damares deu sinais claros de que vai se manifestar pela aprovação do advogado. Ela, no entanto, diz que ainda vai refletir sobre o assunto.