JoganoGoogle: Flávio Bolsonaro será candidato em 2024? Senador responde a perguntas de internautas

BRASÍLIA – Filho “01″ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que estará ativo nas eleições municipais de 2024, mas que será candidato em 2026, para tentar se reeleger ao cargo. Essa é a resposta a uma das perguntas mais comuns sobre ele no principal buscador da internet, no quadro do Estadão #JoganoGoogle.

Flávio também contou o motivo de o pai usar números para identificar os filhos. “Meu pai adotou esse linguajar militar porque ele trocava os nomes dos filhos. Então, para não confundir, eu fui o primeiro a nascer, por isso ele me chama de ‘01′″, afirmou.

O Estadão apresentou as perguntas a Flávio Bolsonaro como parte do projeto “Joga no Google”. Semanalmente, a equipe do portal faz a ponte entre os leitores e as autoridades, para esclarecer dúvidas a respeito das pessoas que estão à frente de decisões que impactam a vida do País.

No quadro, os entrevistados ainda contam uma curiosidade sobre eles. O filho “01″ de Jair Bolsonaro lembrou que era alvo de piadas dos irmãos na infância. “Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu aprendi a abrir lata de leite condensado. Eu não fazia muito esporte. Ganhei uma barriguinha e meus irmãos pegavam muito no meu pé por causa do meu peso”, lembrou. “Hoje, estou tentando manter a linha, já estou casado, com duas filhas. O importante é que minha esposa gosta.”

Três dos seis filhos de Bolsonaro estão na política. Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é deputado federal, e Carlos Bolsonaro (PL), vereador pelo Rio de Janeiro.

Confira a entrevista com o senador:

Flávio Bolsonaro é policial federal?

Não, eu sou advogado e empresário.

Flávio Bolsonaro é senador por qual Estado?

Com muito orgulho, ao meu amado Rio de Janeiro.

Flávio Bolsonaro é o “01″?

Depende do referencial. Meu pai, Jair Bolsonaro, adotou esse linguajar militar porque ele trocava os nomes dos filhos. Chamava Flávio de Carlos, Carlos de Eduardo, Eduardo de outro nome. Então, para não confundir, eu fui o primeiro a nascer, por isso ele me chama de “01″.

Flávio Bolsonaro é casado?

Sou casado, pai de duas filhas maravilhosas.

Flávio Bolsonaro é candidato?

Eu sou candidato à reeleição ao Senado em 2026, mas vou estar muito ativo nas eleições de 2024.

Uma curiosidade sobre o senhor...

Vou me entregar aqui. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu aprendi a abrir lata de leite condensado. Eu não fazia muito esporte. Combinou de eu beber “Leite Moça” todo dia com não fazer esporte, eu ganhei uma barriguinha e meus irmãos pegavam muito no meu pé por causa do meu peso. Hoje, estou tentando manter a linha, já estou casado, com duas filhas. O importante é que minha esposa gosta.