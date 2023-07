JoganoGoogle: Lindbergh Farias é paraibano e vascaíno; veja curiosidades sobre o deputado

BRASÍLIA – Onde está Lindbergh Farias? Qual é o partido dele? É casado? Essas e outras perguntas estão entre as principais feitas pelos brasileiros ao Google sobre o deputado federal. Ele é o entrevistado deste sábado, 22, do #JoganoGoogle, quadro do Estadão em que políticos respondem às dúvidas mais comuns dos internautas no buscador.

O partido de Lindbergh é um dos assuntos mais buscados no Google pelas pessoas. O parlamentar é filiado ao PT. Outro ponto que provoca curiosidade é o status conjugal do deputado. “Eu namoro com a Gleisi Hoffmann, que também é deputada e presidente do PT”, disse.

O #JoganoGoogle tira os políticos dos debates acalorados nos plenários da Câmara e do Senado ou dos gabinetes nos ministérios do governo para fazê-los responder àquilo que os brasileiros, de fato, querem saber sobre eles. Tudo isso com muito bom-humor e leveza para humanizar as pessoas que nos representam nos espaços de poder.

Confira a entrevista com Lindbergh Farias:

É casado?

Eu namoro com a Gleisi Hoffmann, que também é deputada e presidente do PT.

É de qual partido?

Partido dos Trabalhadores (PT), o partido do Lula.

Onde está?

Olha, eu estou agora na Câmara dos Deputados. Eu sou deputado federal, mas já fui senador, líder estudantil, líder daquele movimento de estudantes: os caras-pintadas, em 1992, quando a gente colocou muita gente nas ruas naquele impeachment do Collor de Mello.

Qual a idade?

53.

Uma curiosidade sobre o senhor...

Olha, eu não sei se ninguém sabe, eu sou paraibano, torcedor do Vasco da Gama, tenho muito orgulho de ser vascaíno. Estou no Rio de Janeiro há 30 anos, né? Vivo no Rio de Janeiro. Tenho três filhos: Luiz, de 27; Beatriz, de 12; e Marina, de 10. Não sei se vocês não sabiam, mas é um pouco da minha história pessoal.