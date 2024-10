Joice Hasselmann tem votação ‘minúscula’ e não se elege vereadora em SP; veja números

A ruptura com Bolsonaro veio já em 2019. Na época, o filho do ex-presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL), chegou a difundir memes comparando Joice a uma porca de desenho animado, a personagem Peppa Pig. Em outubro daquele ano, Bolsonaro consolidou o rompimento ao substituir Hasselmann na função de líder do governo pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

“Acabei de exercer o meu dever cívico, na festa da democracia. Até me perguntaram por que eu estava tão arrumada (...). É porque é uma festa, né gente? Então tem que vir a caráter”, disse Hasselmann no Instagram, depois de votar no fim da tarde de hoje, em São Paulo. As propostas da candidata para a vereança incluíam a criação do “Banco da Mulher”, com crédito e capacitação para mulheres empreendedoras; e o Favela Tech, com “bolsões de tecnologia montados nas comunidades”. Também havia a proposta de “saúde integral” para as crianças.