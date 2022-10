Jorge Seif, do PL, é eleito senador por Santa Catarina

Jorge Seif, do PL, foi eleito senador por Santa Catarina neste domingo, 2. Com 99,46% das urnas apuradas, o empresário recebeu 1.476.524 votos, o que representa 39,81% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Raimundo Colombo, com 604.928 votos. Em 2022, no entanto, Santa Catarina elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Jorge Seif tem 45 anos e concorreu a um cargo eletivo pela primeira vez. Antes, ele havia sido secretário de Pesca do governo de Jair Bolsonaro.

Votos dos candidatos ao Senado em Santa Catarina

Jorge Seif (PL): 1.472.969 votos (39,82%)

Raimundo Colombo (PSD): 603.669 votos (16,32%)

Dário (PSB): 601.934 votos (16,23%)

Kennedy Nunes (PTB): 439.552 votos (11,85%)

Celso Maldaner (MDB): 302.573 votos (8,16%)

