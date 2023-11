TRE de Santa Catarina rejeita por unanimidade pedido de cassação de ex-secretário de Bolsonaro

BRASÍLIA - O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) rejeitou, por unanimidade, nesta terça-feira, 7, o pedido de cassação de mandato do senador Jorge Seif (PL-SC), que foi secretário de Pesca e Aquicultura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Seif foi acusado de ter sido beneficiado por recursos do empresário Luciano Hang, dono da loja de departamentos Havan, nas eleições do ano passado.

Aliado de Bolsonaro, o senador Jorge Seif (PL-SC) foi inocentado de um processo que pediu a sua inelegibilidade nesta terça-feira, 7 Foto: Reprodução

Segundo a denúncia, feita pelos partidos PSD, União Brasil e Patriota, o parlamentar teria utilizado cinco aeronaves e a estrutura das lojas de Hang durante a campanha, sem prestar contas para a Justiça Eleitoral. Os sete ministros do tribunal catarinense consideraram que não seria possível considerar que o apoio do empresário motivou a vitória de Seif nas urnas.

A relatora do julgamento, juíza Maria do Rocio Luz Santa Ritta, argumentou que outros políticos de direita foram eleitos em uma “onda bolsonarista” em Santa Catarina, o que teria sido mais importante para o desempenho do ex-secretário do que uma possível ajuda de Hang.

Na disputa pelo Senado, Seif foi eleito com 1.484.110 votos (39,8% do eleitorado). Já o ex-presidente Bolsonaro venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 69,3% das preferências do eleitorado.

Em uma nota enviada ao Estadão, Seif disse que a decisão do TRE-SC “preserva a soberania da vontade popular” e atesta que o mandato do senador foi conquistado “de forma lícita e democrática.