‘A primeira grande fake news no Brasil foi o mensalão’, diz José Dirceu

O esquema do mensalão, como ficou conhecido, consistia no pagamento de mesadas a parlamentares para assegurar apoio à base governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2004. Dirceu foi condenado em 2012 a 7 anos e 11 meses de prisão no processo. Quatro anos depois, em 2016, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso concedeu indulto ao ex-ministro da Casa Civil no âmbito do mensalão, mas ele permaneceu preso em razão de penas oriundas da Lava Jato.

“Aquilo foi uma condenação política para me tirar da vida político-institucional do País por uma razão muito simples: porque eu, pela minha experiência, por toda a participação que tive, eu era importante tanto para o governo quanto podia entrar na linha sucessória do presidente Lula”, afirmou Dirceu.