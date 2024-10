Juízes do RS vão receber R$ 8,2 milhões em retroativo de auxílio-creche

A decisão do CNJ tratou sobre um recurso da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), que pediu ao Tribunal, em 2018, a concessão do auxílio-creche. A associação argumentou que outros Estados já garantiam o penduricalho aos magistrados e que uma portaria do próprio Conselho, datada de 2010, estipulava a distribuição do benefício. O período do pagamento retroativo será é de janeiro de 2014 e maio de 2023.

Com a autorização do pagamento retroativo por parte do CNJ, 218 juízes e juízas do TJ-RS vão receber um total de R$ 8.096.287,20. Outras duas magistradas do TJM-RS vão ser beneficiadas com uma soma de R$ 109.063,95. Ao Estadão, o TJM-RS afirmou que ainda não foi informado oficialmente da autorização do CNJ. O TJ-RS foi procurado e não respondeu.