O ministro Benedito Gonçalves deu nesta terça-feira, 27, o primeiro voto no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por oito anos.

Relator da ação, Gonçalves votou para condenar Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

O pano de fundo do julgamento é a reunião convocada por Bolsonaro, então presidente, com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, para disseminar mentiras sobre o sistema de votação brasileiro e as urnas eletrônicas. As falas do presidente foram transmitidas pela TV Brasil.

Na sessão, o ministro apresentou uma versão resumida do voto, que tem 382 páginas. A leitura durou cerca de três horas. Como mostrou o Estadão, ao votar pela inelegibilidade do ex-presidente, o relator abriu caminho para abertura de processo penal e cobrança de multa a Bolsonaro.

Abaixo, veja as críticas mais duras a Bolsonaro feitas pelo ministro.

O julgamento será retomado na manhã desta quinta-feira, 29, quando os ministros vão dizer se acompanham ou não o voto de Gonçalves e suas recomendações.