Candidatos ao STJ já votaram a favor de Deltan e de Moro

Há candidatos ao Superior Tribunal de Justiça que disputam a vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que agiram contra pedidos da defesa do então ex-presidente Lula, em processos sobre a atuação do ex-juiz Sergio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol.

Um dos postulantes, o advogado Otavio Luiz Rodrigues, que é ex-assessor de Dias Toffoli, abriu divergência contra a abertura de um processo disciplinar contra Dellagnol no CNMP, em 2020, e se posicionou da mesma forma em outras ocasiões. Situação semelhante ocorreu com André Godinho, que, como conselheiro do CNJ, arquivou representação contra Moro.

Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.FOTO: ROBERTO JAYME/AE