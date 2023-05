Deputados querem turbinar siglas e enfraquecer PT na MP da reestruturação

Parlamentares de partidos da base aliada, como PSD, MDB e União Brasil, estudam formas de turbinar seus ministérios com a MP da Reestruturação e, assim, esvaziar as pastas chefiadas pelo PT. Uma das hipóteses em discussão é transferir o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), hoje na Casa Civil, para o Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet (MDB). O relator da medida provisória é o emedebista Isnaldo Bulhões (AL), que ainda não apresentou o seu parecer. O prazo para apreciação da MP na comissão mista e nos plenários da Câmara e do Senado vai até 1.º de junho. Por isso, congressistas avaliam que o governo terá pouco tempo para negociar as modificações.

Prédio do Congresso Nacional, em Brasília. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Também está na mira dos deputados acabar com a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, criada sob o guarda-chuva da AGU para representar o governo no combate à “desinformação sobre políticas públicas”.

Congressistas já haviam sinalizado antes a intenção de esvaziar algumas pastas do PT. Exemplo disso é a possível transferência da Conab do Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado pelo petista Paulo Teixeira, para a Agricultura, liderada por Carlos Fávaro (PSD).