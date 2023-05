TRE-SP cassa 209 vereadores e suplentes por fraude à cota de gênero

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) cassou 209 vereadores e suplentes no Estado por descumprimento do percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas desde 2020, quando houve as últimas eleições municipais. As decisões foram tomadas após a corte identificar candidatas fictícias, registradas apenas para cumprir a cota de gênero, mas que, na prática, não disputaram as eleições. Do total de políticos com mandatos cassados, 24 eram titulares e 185 suplentes.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) Foto: Reprodução/TRE-SP

Há casos de prestação de contas sem movimentação financeira e de mulheres que não tiveram um voto sequer ou com relação de parentesco com outros candidatos.

Em 89 casos, já houve o julgamento definitivo e outros 120 ainda estão pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 59 cassações, o PTB é o partido que puxa a fila, seguido do PSDB, com 26.