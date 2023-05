Valdemar decide manter no PL deputado que tirou foto com Lula

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu manter o deputado Yury do Paredão (CE), na legenda. Valdemar foi pressionado por alguns bolsonaristas a expulsar Paredão do partido após o parlamentar posar em uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em conversa por telefone, nesta segunda-feira, Valdemar acatou as explicações de Paredão. De acordo com aliados, ele não passou nenhuma orientação para coibir o deputado de tirar novas imagens com Lula.

O cálculo de Valdemar foi pragmático: somente dois deputados federais reclamaram do episódio nas redes sociais, Carlos Jordy (RJ) e André Fernandes (CE). No grupo de WhatsApp da bancada, o tema não havia despertado reclamações e cobranças até a tarde desta segunda.