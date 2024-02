Líderes de PT e PSOL se reúnem na Colômbia para Rede Futuro, alternativa rejuvenescida ao Foro de SP

A primeira reunião da “Rede Futuro” ocorreu entre os dias 7 e 9 de abril de 2023, em Santiago, capital do Chile, e contou com a participação do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e da deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), entre outros nomes.

Já na edição deste ano, estão participando a deputada federal Ana Pimentel (PT-MG); o deputado federal Henrique Vieira (PSOL-RJ); a presidente do PSOL, Paula Coradi; a secretaria de relações internacionais do partido, Débora Cavalcante; e o ex-chefe nacional da sigla Juliano Medeiros.

“Nosso objetivo é fortalecer uma agenda de renovação programática da esquerda na América do Sul. O mundo mudou nos últimos anos e não podemos seguir dando as mesmas respostas. Precisamos encontrar saídas para pensar um futuro de justiça e igualdade”, explica Juliano Medeiros.