Líderes mundiais parabenizam vitória de Lula e falam em estreitar laços com Brasil

Presidentes e lideranças internacionais parabenizaram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno neste domingo, 30, nas eleições brasileiras. Entre os líderes que se manifestaram, estão os presidentes da França, dos Estados Unidos, da Argentina, de Cuba e da Venezuela e o alto representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, que reafirmaram a intenção de estreitar as relações com o Brasil.

A Casa Branca emitiu uma nota em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconhece a eleição de Lula. “Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis”, destacou. “Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos.”

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead. — President Biden (@POTUS) October 31, 2022

Menos de 15 minutos após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhecer o resultado do segundo turno, o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que vitória de Lula “dá início a um novo capítulo da história do Brasil”. “Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países”, postou em rede social.

Alto representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, Josep Borrell, igualmente reconheceu o resultado brasileiro e destacou que as eleições ocorreram de forma “pacífica e bem organizada”. “Estou ansioso para trabalharmos juntos e avançar as relações UE-Brasil com seu governo e com as novas autoridades do Congresso e do Estado”, postou em rede social.

Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

Já o governo português publicou as felicitações nas redes sociais e no site oficial. “O presidente da República (Marcelo Rebelo) felicita o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição (...), com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados.”

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também se manifestou, em rede social, na qual disse já ter felicitado Lula. “Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais”, declarou.

O premiê britânico, Rishi Sunak, disse no Twitter esperar trabalhar juntamente com Lula nos assuntos que interessam ao Reino Unido e ao Brasi. “Desde o crescimento da economia global até a proteção de recursos naturais do planeta e a promoção dos valores democráticos.”

Congratulations to @LulaOficial on his victory in Brazil’s election.



I look forward to working together on the issues that matter to the UK and Brazil, from growing the global economy to protecting the planet’s natural resources and promoting democratic values. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 31, 2022

Também pelo Twitter, o premiê do Canadá, Justin Trudeau, parabenizou o petista e disse estar “ansioso” para trabalhar com Lula. “Estou ansioso para trabalhar com Lula para fortalecer a parceria entre nossos países, entregar resultados para canadenses e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas – como proteger o meio ambiente”, escreveu.

The people of Brazil have spoken. I’m looking forward to working with @LulaOficial to strengthen the partnership between our countries, to deliver results for Canadians and Brazilians, and to advance shared priorities – like protecting the environment. Congratulations, Lula! — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 30, 2022

O premiê alemão, Bundeskanzler Olaf Scholz, também citou questões climáticas ao parabenizar Lula pelas redes sociais. “Parabéns a Lula por sua eleição! Aguardo com expectativa uma cooperação estreita e confiável com o Brasil - em particular nas questões de comércio e de proteção climática.”

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, declarou que a vitória de Lula “abre um novo tempo para a história da América Latina” e disse que terá no país vizinho “um companheiro para trabalhar e sonhar”. “Um tempo de esperança e um futuro que começa hoje mesmo”, postou, junto a fotografias ao lado do petista. “Depois de tantas injustiças que viveste, o povo do Brasil te elegeu e a democracia triunfou.”

Brazilian citizens went to the polls to elect their new president in a peaceful and well-organised election



Parabéns @LulaOficial on your election!



I look forward to working together & advancing EU-Brazil relations with your government, and with new Congress & State authorities https://t.co/JgSthRYGT9 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

A vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, igualmente parabenizou Lula. “Hoje, mais do que nunca, amor e muita felicidade. Obrigada ao povo do Brasil. Obrigada, companheiro Lula, por me devolver a alegria e a esperança na nossa América do Sul.”

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também foi um dos primeiros chefes de governo a parabenizar Lula nas redes sociais. Ele disse que o Brasil “decidiu apostar no progresso e na esperança”. “Trabalhamos juntos pela Justiça Social, Igualdade e contra as mudanças climáticas. Seus êxitos serão do povo brasileiro”, escreveu.

Embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, reconheceu o resultado e falou na “celeridade, transparência e eficiência” das eleições brasileiras. “Queremos contribuir ainda mais em áreas como sustentabilidade, direitos humanos, inovação e desenvolvimento econômico. Contem com o nosso apoio! Seguimos juntos!”, destacou.

A Embaixada da China expressou “as mais calorosas congratulações” a Lula e ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). “Fazemos os melhores votos por êxitos ainda maiores de desenvolvimento do Brasil”, finalizou.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em publicação no Twitter que confia na colaboração com o “amigo da Ucrânia de longa data” e no reforço das relações bilaterais, com objetivo de assegurar “democracia, paz, segurança e prosperidade”.

Parabéns a @LulaOficial com vitória nas eleições presidenciais no Brasil.

Confio numa colaboração ativa com amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica 🇺🇦-🇧🇷 para assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Maduro, Bermúdez e outros líderes latinoamericanos parabenizam Lula

Diversas lideranças latinoamericanas se manifestaram sobre o resultado nas eleições brasileiras. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou Lula e falou em democracia. “Viva aos povos decididos a serem livres, soberanos e independentes. Hoje, no Brasil, triunfa a democracia”, destacou.

Declaração semelhante foi emitida pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que falou no retorno da “justiça social”. “Te felicito em nome do governo e do povo cubano, que festejamos a tua grande vitória em favor da unidade, da paz e da integração latinoamericana e caribenha. Conte sempre com Cuba.”

O presidente do México, Andrés Manuel, também publicou uma foto com o presidente eleito. “Ganhou Lula, bendito o povo do Brasil. Fará igualdade e humanismo”, afirmou.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou-se antes mesmo do resultado ser reconhecido pelo TSE. “Viva Lula”, escreveu em rede social. Já o presidente do Chile, Gabriel Boric Font, compartilhou uma postagem do candidato eleito, com a frase: “Lula. Alegria!”

O fortalecimento da democracia e da integração latinoamericana foi destacado por Luis Arce, presidente da Bolívia. “Estamos seguros que conduzirás o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social”, pontuou.

Líderes mundiais parabenizam Lula por vitória no segundo turno Foto: Werther Santana/Estadão

O presidente do Peru, Pedro Castillo Terrones, disse que a vitória de Lula “é fundamental para fortalecer a unidade da latino-americana”.

Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, afirmou que confia em trabalhar com o próximo presidente brasileiro para um Mercosul “moderno e aberto ao mundo”.