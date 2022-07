Lira repudia violência decorrente de manifestações políticas após assassinato de petista

Brasília - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira, 11, que a Casa repudia a violência decorrente de manifestações políticas, dois dias após um guarda municipal petista ser morto a tiros por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro em Foz do Iguaçu (PR). O deputado também pediu paz e ressaltou que a campanha eleitoral está apenas começando.

“A Câmara dos Deputados repudia qualquer ato de violência, ainda mais decorrente de manifestações políticas. A democracia pressupõe o amplo debate de ideias e a garantia da defesa de posições partidárias, com tolerância e respeito à liberdade de expressão”, escreveu Lira.

Leia também Homicídio de tesoureiro do PT integra série de atos violentos nas eleições 2022

"A Câmara dos Deputados repudia qualquer ato de violência, ainda mais decorrente de manifestações políticas”, escreveu Lira Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Na noite de sábado, o guarda municipal Marcelo Arruda foi morto a tiros durante a comemoração de seu aniversário de 50 anos. A festa tinha temática do PT e Marcelo era filiado ao partido. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, ele foi morto por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador de Bolsonaro.

“A campanha eleitoral está apenas começando. Conclamo a todos pela paz para fazer nossas escolhas políticas e votar nos projetos que acreditamos. Esta é a premissa de uma democracia plena e sólida, como a nossa”, disse o presidente da Câmara.

A repercussão do assassinato movimentou o mundo político neste domingo, 10. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ontem que a convivência com o contraditório deve ser respeitada. “O assassinato de um cidadão, durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula, é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie”, escreveu, no Twitter.

Devemos todos, especialmente os líderes políticos, lutar para combater este ódio, que vai contra os princípios básicos da vida em família, em sociedade e em uma democracia. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 10, 2022

Bolsonaro cobrou investigação da morte, mas responsabilizou a esquerda por episódios de violência. “Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos”, escreveu o presidente, no Twitter. Hoje, o chefe do Executivo fez um discurso pró-armas a apoiadores.

- Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018:



Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 10, 2022

Pré-candidatos ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também repudiaram o assassinato. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por sua vez, condenou a intolerância, a violência e o ódio.