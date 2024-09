Não é bem assim. O último motivo a “azedar” as negociações do entendimento - foram muitos ao longo de 25 anos das conversas - foi a entrada em vigor, a partir de janeiro de 2025, da nova lei antidesmatamento do bloco europeu, que proíbe a importação de produtos com origem em terras desmatadas. Como mostrou o Estadão/Broadcast, há duas semanas, o governo Lula enviou uma carta em que faz um apelo formal para que a União Europeia suspenda a nova regra, que “representa motivo de séria preocupação para diversos setores exportadores brasileiros e para o governo”.

Para o governo brasileiro - e o setor agrícola - a legislação europeia estabelece tratamento discriminatório entre países “ao afetar somente países com recursos florestais”, e ressalta o aumento de custos no processo produtivo e exportador, sobretudo no caso de pequenos produtores.

Por parte de representantes da União Europeia, a visão é que há também otimismo em relação à conclusão do acordo, mas, que o não cumprimento da lei antidesmatamento não será admitido. “Os consumidores europeus simplesmente não querem mais ser responsáveis pelo desmatamento”, afirmou uma fonte da diplomacia europeia. A ideia, segundo a Coluna apurou, é tratar o assunto com “pragmatismo, flexibilidade e com um período de transição”.