Lula efetiva Jean Lima como presidente da EBC, dois meses depois da demissão de Hélio Doyle

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o historiador Jean Lima como diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ele estava no cargo interinamente desde outubro, quando o jornalista Hélio Doyle foi demitido da função após o Estadão mostrar que ele compartilhou no perfil no X (antigo Twitter) uma postagem que dizia que apoiadores de Israel são “idiotas”.

A nomeação de Jean Lima para assumir o comando da EBC efetivamente foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 15. Além dele, Maíra Carneiro Bittencourt Maia foi designada para o cargo de diretora-geral da estatal. Os dois dirigentes terão mandato até 30 de outubro de 2025.

Jean Lima foi nomeado presidente da EBC, após dois meses interinamente no cargo Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Jean Lima, que tem doutorado em História Econômica, foi coordenador adjunto de Articulação Intergovernamental, coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e secretário-adjunto na Secretaria de Governo do Distrito Federal. Ele também presidiu a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (Ipedf).

Nova diretora-geral da EBC, a jornalista Maíra Bittencourt integrou o Conselho de Administração (Consad) da estatal de agosto a dezembro deste ano.

Relembre a demissão de Hélio Doyle

Hélio Doyle foi demitido da presidência do EBC após o Estadão revelar que ele compartilhou na sua conta no X, em outubro, uma publicação que afirmava que apoiadores de Israel são “idiotas”. A mensagem repostada por Doyle, de autoria do cartunista e ativista político Carlos Latuff, dizia: “Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante”.

O compartilhamento ocorreu dias após o grupo terrorista Hamas ter atacado o território israelense, matando pelo menos 1.400 pessoas no país.

Nomeado pelo presidente Lula em fevereiro deste ano, Doyle disse, na ocasião, que o compartilhamento se referia aos “ataques indiscriminados contra a população de Gaza”.