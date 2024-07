Lula diz que ‘atentado contra Trump deve ser repudiado veementemente’ e que é ‘inaceitável’

Trump foi retirado o palco após sons de tiros e apareceu com sangramento na orelha. O atirador e um dos apoiadores de Donald Trump que participava do comício foram mortos, informou o promotor do Condado de Butler, Richard Goldinger. O porta-voz de Trump disse que o ex-presidente está “seguro”.

O vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que a democracia não se faz com tiros e violência. “Lamentável o atentado contra o ex-presidente, Donald Trump. A democracia se faz com ideias, debates e votos. Nunca com tiros e violência”.