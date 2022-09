Lula avança no NE e entre pobres; Bolsonaro lidera no Sul/Centro-Oeste

SÃO PAULO E SALVADOR - Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 12, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem no Nordeste, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve a liderança no Sul e no Centro-Oeste.

Região que concentra os Estados que formam o segundo maior colégio eleitoral brasileiro, Lula teve 61% contra 56% do levantamento anterior, divulgado em 5 de setembro. O atual chefe do Executivo obteve 41% no Sul e 39% no Centro-Oeste, onde alcançava, respectivamente, 39% e 40% na última pesquisa.

Bolsonaro oscilou para cima entre evangélicos, passando de 46% para 48%. Foto: Reprodução/Collab

Lula também cresceu entre eleitores que moram em locais em que ao menos uma pessoa recebe auxílio do governo federal, indo de 50% para 55%. Já Bolsonaro oscilou para cima entre evangélicos, passando de 46% para 48%.

A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre 9 e 11 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01390/2022.