Lula cancela live após auditores do TCU apontarem que transmissão é promoção pessoal

BRASÍLIA – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a transmissão desta semana do “Conversa com o Presidente”, programa que faz ao vivo nas redes sociais. A decisão foi tomada após área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) ter sugerido que a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República seja advertida por causa da divulgação das lives semanais nas redes sociais de órgãos oficiais do governo. O Planalto informou que a exibição continuará a ser feita uma vez que não há decisão definitiva da Corte de Contas impedindo sua veiculação.

A transmissão costuma ocorrer todas as terças-feiras, às 8h30 e nesta semana, por conta da viagem de Lula aos Estados Unidos, seria transmitida nesta quarta-feira. Mesmo em viagem, Lula costuma participar das lives, adequando-se para que elas aconteçam no período da manhã pelo horário de Brasília.

Como mostrou o Estadão, o governo do petista montou uma estrutura com oito funcionários da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) para levar ao ar as “lives”. Apesar da contratação de nomes de peso como o ex-jornalista da Globo Marcos Uchôa e de novos comissionados (cargos sem concurso público), a iniciativa tem “flopado” – termo usado na internet como sinônimo de “fracassado”.

Nesta semana, Lula cumpre agenda em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da 78ª Sessão da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A assessoria do presidente havia informado na terça-feira que a live havia sido remarcada da terça para a quarta-feira. Contudo, na agenda do presidente, não constou o compromisso.

O presidente Lula ao lado do jornalista Marcos Uchoa durante gravação da live semanal. FOTO: CanalGOV Foto: CanalGOV

O parecer dos auditores do TCU foi emitido em resposta a uma representação proposta pelo deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). Orleans e Bragança apresentou prints do Conversa com o Presidente compartilhados nas redes sociais da Secom, da Presidência da República, da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais, do Ministério das Cidades, da TV Brasil e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e diz que há “uma estruturação da publicidade institucional direcionada à promoção” de Lula.

O parecer da área técnica do TCU diz que, “no presente caso, havendo situações tanto de caráter informativo quanto de promoção pessoal no programa Conversa com o Presidente, conclui-se pela procedência parcial da representação”.

Na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as transmissões ao vivo eram feitas uma vez por semana no fim do dia. O PT, partido de Lula, criticava o uso da estrutura da presidência nas gravações feitas por Bolsonaro.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou uma nota nesta quarta-feira negando que o programa Conversa com o Presidente, tenha sido cancelado definitivamente. De acordo com o texto, não houve edição nas últimas duas semanas por causa da agenda internacional de Lula, que esteve na reunião do G20, na Índia, e na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nas últimas semanas.

“Neste momento, não há nenhuma decisão do TCU que impeça a sua realização, portanto o programa não está cancelado”, diz a nota divulgada pelo Planalto.