Lula completa 79 anos hoje; data já deu prêmio máximo do ‘Show do Milhão’

Se o apresentador de TV Silvio Santos prometesse um prêmio de R$ 1 milhão na pergunta sobre as datas de nascimento e registro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você acertaria? Isso aconteceu com o Sidney Mendes, ex-engraxate e bancário aposentado, que acertou a pergunta e faturou o prêmio máximo do “Show do Milhão” em 2003.

No programa exibido nos anos 2000, pessoas ganhavam prêmios em dinheiro por acertar perguntas de múltipla escolha feitas pelo dono do SBT.

No Show do Milhão em 2003, Sidiney Mendes respondeu corretamente e se tornou o único vencedor do prêmio total do programa Foto: Youtube/Reprodução

Neste domingo, 27, o presidente Lula completa 79 anos e se torna o político mais velho a comandar o País. Em 2023, ele já havia quebrado outra marca: a de pessoa mais velha a assumir o Palácio do Planalto, com 78 anos. O recorde anterior era de Michel Temer (MDB), que chegou comandou o País, em 2016, aos 75 anos. A edição do "Show do Milhão" com o único participante a acertar todas as perguntas foi ao ar em 2003, no primeiro ano de Lula na Presidência. Na época, Mendes morava em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e sabia que, apesar de ter sido registrado no dia 27 de outubro, data em que comemora seu aniversário, Lula nasceu 21 dias antes, em 6 de outubro.

Anos mais tarde, o milionário foi procurado pela produção do SBT para um reencontro com Silvo Santos, no entanto recusou o convite para não ser reconhecido em público. Hoje, o bancário aposentado tem mais de 80 anos.

A atração foi ao ar pela primeira vez em novembro de 1999 e se tornou um dos programas de maior audiência de televisão brasileira. Em setembro deste ano, o programa voltou a grade da emissora paulista sob o comando de Patrícia Abravanel, filha do apresentador.

