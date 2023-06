Lula mantém Daniela Carneiro no ministério, mas aliados dizem que sua demissão será em breve

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para uma reunião nesta terça-feira, 13, no Palácio do Planalto. A reunião durou cerca de 1h30. Após a conversa, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que a ministra ainda continua no cargo e participará da reunião ministerial convocada por Lula para a próxima quinta-feira, 15. Aliados, no entanto, dão como certa a saída de Daniela Carneiro, apurou o Estadão/Broadcast. Já foi apresentado pelo União Brasil - partido que a ministra está em processo de deixar - o nome do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para substituí-la.

No encontro da ministra com Lula também esteve presente seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos).

Lula convocou uma reunião ministerial para a próxima quinta-feira para fazer um balanço das ações feitas nas pastas e cobrar pressa dos ministros. Em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira, 13, o presidente disse que não há mais tempo a perder no governo.

“Temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e, no dia seguinte, levantar cedo outra vez”, declarou o presidente. “Nada de ter medo de cara feia, de ficar colocando dificuldade. Dificuldade existe para a gente vencer.”

O presidente Lula na companhia de Waguinho e sua esposa e então deputada federal pelo União Brasil, Daniela Carneiro, durante comício em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante a campanha de 2022. Foto: PEDRO KIRILOS

Conforme mostrou a Coluna do Estadão, desde a semana passada prevalece o entendimento no governo de que o presidente Lula não tem como manter Daniela a menos que ela tenha amparo de algum partido.

Como ela perdeu o apoio do União Brasil, uma saída seria ter o apadrinhamento do Republicanos, novo partido de Waguinho.

Continua após a publicidade

Daniela pediu autorização na Justiça para sair do União, mas um resultado favorável a ela é visto como pouco provável. O casal também está sem respaldo do Republicanos para ocupar o espaço na Esplanada.

Waguinho tem feito diversos movimentos para evitar que Celso Sabino (União-PA), favorito para assumir o Turismo, substitua Daniela. Ele argumenta que o governo Lula não pode aceitar um bolsonarista na Esplanada.

A troca de guarda no Ministério do Turismo para melhorar a relação do governo com o Congresso seria uma “covardia”, na leitura de Waguinho. Em entrevista ao Estadão, Waguinho, que usa uma foto com Lula em seu WhatsApp, acusa Celso Sabino de machismo e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, de perseguição. De acordo com o prefeito, Daniela é uma cota pessoal de Lula e não foi indicação do União Brasil. “Ela tem a mesma situação da Simone Tebet”, avaliou.

Apesar dos alertas de que a relação de Lula com evangélicos e fluminenses sairia abalada com uma provável demissão de Daniela, Waguinho afasta rumores de que poderia romper com o governo. “Nossa lealdade e fidelidade ao presidente Lula continua a mesma. Somos Lula e sempre seremos. Vamos dialogar com o presidente qual é a outra posição que vamos jogar”, disse à reportagem, em uma sinalização de que até ele mesmo já considera a demissão da esposa.