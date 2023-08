Lula defende Cláudio Castro de vaias; governador do Rio apoiou Bolsonaro no governo e eleições

RIO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o governador Cláudio Castro (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), das vaias de apoiadores em evento no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 10. “A eleição acabou”, repreendeu o petista, afirmando que é papel do presidente dialogar com todos os governadores.

“Quando a gente ganha as eleições para a Presidência, não conseguimos governar se não conversarmos com governadores e prefeitos para poder governar pelo bem do Brasil. A eleição acabou”, afirmou Lula em um aceno ao governador Cláudio Castro.

Cláudio Castro foi vaiado por apoiadores do presidente Lula, que repreendeu as manifestações Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

O petista visita o Estado para o anúncio de uma série de investimentos no berço do clã Bolsonaro. Os aportes na capital fluminense, além de atender a um dos principais cabos eleitorais do petista na eleição passada, o prefeito Eduardo Paes (PSD), buscam “sufocar” o bolsonarismo.

Para ampliar a influência no berço político do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula e Paes escolheram Campo Grande, o bairro mais populoso do País, com cerca de 400 mil moradores, para a cerimônia desta quinta.

“Vim ao Rio de Janeiro para dizer ao prefeito Eduardo Paes e ao governador Cláudio Castro que eu estou de volta para ajudar ao Estado do Rio de Janeiro. A fase da mentira acabou. A fase do presidente que não gostava do prefeito, do governador, de sindicalistas, de pretos, de quilombolas, acabou”, disse Lula.

Bolsonaro teve apoio de Cláudio Castro em 2022

Cláudio Castro é próximo à família de Jair Bolsonaro. A ligação deles, segundo o próprio governador, é de “muitos anos”. Em 2021, após ser alçado ao cargo de governador com o afastamento de Wilson Witzel, afirmou em entrevista ao Estadão que Bolsonaro era o candidato dele nas eleições de 2022.

“Bolsonaro é o meu candidato. Gosto dele, acredito nele. Nós estamos aqui por causa da onda bolsonarista, que teve mesmo. Seria um contrassenso não estar com ele, seria um contrassenso se eleger na esteira do Bolsonaro e agora virar as costas. Fomos eleitos por uma gama da sociedade que acreditava naquele modelo. Erros e acertos acontecem sempre, é o processo democrático e político natural. Não tem por que eu não estar com Bolsonaro hoje”, disse em março de 2021.

No primeiro turno das eleições do ano passado, no desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em Copacabana, no Rio, os dois estiveram juntos no palanque.

Bolsonaro e Cláudio Castro, governador do Rio e candidato à reeleição, juntos em ato político no Rio nesta quarta, 7 Foto: André Coelho/EFE

No segundo turno, em outubro, Castro declarou apoio ao ex-presidente. “Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente. Não tinha como não vir aqui e me esforçar muito para que o Rio seja a capital da vitória do presidente Bolsonaro”, disse o governador, em uma entrevista em Brasília, ao lado de Bolsonaro.