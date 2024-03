Lula defende política de inteligência artificial ‘guarani’ para apresentar à ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, nesta quinta-feira, 7, que os especialistas presentes na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, no Palácio do Planalto, desenvolvam um projeto nacional de inteligência artificial (IA). O objetivo é apresentar a política na Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Lula disse à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação Luciana Santos, que quer um plano que promova uma IA "genuinamente guarani", que proporcione avanços e regulamente o uso da tecnologia. De acordo com o presidente, a ideia de uma ferramenta que opere em língua portuguesa e espanhola surgiu durante o encontro com o presidente da Espanha Pedro Sánchez, na quarta-feira, 6. Para ele, assim seria possível, em parceria com espanhóis, "imaginar coisas novas para não ficar a reboque dos acontecimentos de outros países". Ainda, o governo demonstrou preocupação com a capacidade da tecnologia de disseminar informações falsas e manipular conteúdos, além da possibilidade de substituir os humanos no mercado de trabalho.

'Achei genial', diz Lula sobre sugestão do presidente espanhol de desenvolver ferramenta de IA em língua portuguesa e espanhola. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Aos presentes, Lula disse que deposita neles a confiança para a execução do plano e os convidou a aceitar o desafio. “Vocês que são especialistas disso, vocês que entendem disso, vocês que estudam isso, está na hora de vocês, desse Conselho, fazer um desafio ao presidente da República, faça uma proposta de algo que seja factível, de alguma coisa que possa ser executada, que o Brasil possa se apresentar ao mundo dizendo: nós temos uma política de inteligência artificial genuinamente guarani”.