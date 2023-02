Lula divulga nova foto oficial, desta vez de corpo inteiro

BRASÍLIA - A partir desta segunda-feira, 27, todas as repartições públicas federais terão a foto oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De autoria do fotógrafo Ricardo Stuckert, a imagem mostra Lula de corpo inteiro, ostentando a faixa presidencial, no Palácio da Alvorada, residência do chefe do Executivo.

No terceiro mandato, Lula aparece sorridente na foto, com cabelos e barba brancos. O retrato também deve ser fixado na “Galeria dos Presidentes”, no saguão do Palácio do Planalto, assim que o espaço for recuperado, pois foi destruído por vândalos durante o ataque golpista de 8 de janeiro.

Foto oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente já havia tirado a foto oficial, mas não gostou do primeiro resultado e a imagem teve de ser refeita.