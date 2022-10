Lula divulgará carta aos evangélicos após divergências na campanha

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República bateu o martelo e vai publicar a carta aos evangélicos amanhã, em evento com pastores e lideranças religiosas em um hotel na capital paulista. A divulgação será feita na presença do ex-presidente e encerra uma série de divergências internas no partido sobre a necessidade de soltar um texto voltado ao segmento religioso. Os detalhes finais do evento ainda são acertados pela cúpula petista.

“Essa carta é importante para Lula direcionar mensagem dele a esse público que está sendo alvejado com informações falsas. Essa profusão de mentiras consegue plantar dúvidas em pessoas que são historicamente eleitores dele”, diz Nilza Valéria Zacarias, uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, movimento que colabora na campanha de Lula, que confirmou à reportagem a divulgação da carta amanhã.

Depois de intenso debate interno com a chegada de lideranças evangélicas no segundo turno, como a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), Lula, que antes resistia fortemente, aceitou divulgar uma carta ao eleitorado religioso para reforçar seu compromisso com todas as fés e resgatar o espaço concedido a todos os credos ao longo dos governos do PT. Após superar diferenças de ideias entre correntes do partido, a campanha prepara neste momento a lista de convidados para o encontro.

Em outra frente, o núcleo evangélico do PT resolveu elaborar um novo panfleto a ser distribuído nas ruas do País a partir desta sexta-feira voltado a evangélicos que têm medo de votar em Lula pela pressão interna em igrejas de viés bolsonarista. A proposta visa, justamente, frear a crescente ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os religiosos, intensificada neste segundo turno.

Ex-presidente Lula (PT) tenta aproximação com evangélicos entrando na reta final das eleições 2022. | Foto: EFE/André Coelho

O material, obtido com exclusividade pela reportagem, traz uma citação ao Evangelho de João: “No amor não há medo; o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo” (1Jo 4.18)”. O mesmo evangelista foi a fonte de inspiração do bolsonarismo para o lema “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. (João 8:32).

De acordo com o pastor presbiteriano Luís Sabanay, que coordena o núcleo de evangélicos do PT, pesquisas qualitativas encomendadas pela campanha apontam para um contingente de eleitores que querem votar em Lula, mas têm medo da pressão de líderes das igrejas.

“A distorção dos valores cristãos têm dividido as famílias e as igrejas, que diariamente recebem mentiras disfarçadas de notícias. Essa é a obra do inimigo de Deus! Mas nós, que conhecemos a Palavra de Deus, a Verdade, sabemos que nossas armas são outras. Temos uma decisão importante pela frente”, continua. Ao final, a campanha reforça a mensagem: “Dia 30. Vote sem medo”, diz o panfleto.

O material terá tiragem inicial de 2 milhões de panfletos, que serão distribuídos nas 27 unidades federativas do Brasil com base no número de evangélicos por cada localidade. Nos três maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a distribuição será maior. Além disso, Estados fora do Sudeste onde há aliados disputando o segundo turno pelo governo também serão priorizados, como Bahia, Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina.